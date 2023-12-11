Крушение самолета Bek Air: когда завершится расследование уголовного дела, рассказал глава МВД

Глава МВД в кулуарах мажилиса рассказал, когда завершится расследование уголовного дела по факту крушения самолета Bek Air, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что недавно появилась информация, что срок давности этого дела – до 2027 года. В этой связи они поинтересовались у главы МВД, успеют ли полицейские до этого времени провести расследование и привлечь к ответственности виновных.

"На сегодняшний день уголовное дело на стадии завершения. Я думаю, в скором будущем мы должны закончить – была необходимость проведения ряда технических экспертиз, поэтому были такие сложности", – заявил Ержан Саденов.

Он заверил, что до 2027 года расследование дела завершится.

"Дело ведется. До 2027 года успеем, конечно", – резюмировал он.

Напомним, ранее в МВД рассказали о ходе расследования крушения самолета компании Bek Air в конце 2019 года. Следствие направило десятки запросов в другие страны.