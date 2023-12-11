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Крушение самолета Bek Air: когда завершится расследование уголовного дела, рассказал глава МВД

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Крушение самолета Bek Air
Архивное фото с места происшествия: МЧС РК

Глава МВД в кулуарах мажилиса рассказал, когда завершится расследование уголовного дела по факту крушения самолета Bek Air, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что недавно появилась информация, что срок давности этого дела до 2027 года. В этой связи они поинтересовались у главы МВД, успеют ли полицейские до этого времени провести расследование и привлечь к ответственности виновных.

"На сегодняшний день уголовное дело на стадии завершения. Я думаю, в скором будущем мы должны закончить – была необходимость проведения ряда технических экспертиз, поэтому были такие сложности", – заявил Ержан Саденов.

Он заверил, что до 2027 года расследование дела завершится.

"Дело ведется. До 2027 года успеем, конечно", – резюмировал он.

Напомним, ранее в МВД рассказали о ходе расследования крушения самолета компании Bek Air в конце 2019 года. Следствие направило десятки запросов в другие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050290-krushenie-samoleta-bek-air-kogda-zavershitsya-rassledovanie-ugolovnogo-dela-rasskazal-glava-mvd/

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