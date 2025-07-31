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      О возобновлении расследования крушения самолета Bek Air рассказал министр транспорта

      Опубликовано:

      Спасатели работают на месте крушения самолета Bek Air
      Место авиакатастрофы. Фото: КЧС МВД РК

      Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев ответил на вопрос о возобновлении расследования крушения самолета Bek Air, случившегося в 2019 году, передает NUR.KZ.

      Журналист задала вопрос Сауранбаеву касательно крушения самолета. Она отметила, что расследование по данному делу было завершено в апреле 2024 года, но в декабре того же года экс-министр Карабаев сообщил, что расследование, возможно, будет возобновлено.

      "Какое по итогу принято решение, возобновлено ли расследование и когда оно завершится, когда состоится суд и кто в числе подозреваемых?" - уточнила журналист во время пресс-конференции.

      "К сожалению, в авиации такие случаи часто происходят и найти окончательное решение становится очень сложно. Авиационные крушения, к сожалению, рассматриваются очень долго. Сейчас фактически идет подготовка всех документов", - ответил министр транспорта.

      На уточняющий вопрос, будет ли расследование, он также ответил утвердительно.

      Крушение самолета Bek Air в Алматы

      Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года. Воздушное судно врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

      В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

      О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года. Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

      При этом в декабре 2023 года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

      В апреле 2024 года правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы, произошедшем в декабре 2019 года. Сообщалось, что проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований. Но в декабре того же года министр транспорта Марат Карабаев заявил, что рассматривается вопрос о возобновлении расследования.

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