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      "Механизм был запущен преждевременно": ребенок получил тяжелейшие травмы на аттракционе в Алматы

      Опубликовано:

      Аттракцион в Алматы
      Аттракцион. Фото: facebook.com/zhanna.assanova

      Жительница Алматы Мадина Аскенова в соцсетях заявила, что ее дочь получила тяжелейшие травмы на одном из аттракционов, но до сих пор никто не понес за это ответственности, передает NUR.KZ.

      Казахстанка Мадина Аскенова на своей странице в Facebook рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь получила серьезную травму на одном из аттракционов в Алматы. По словам женщины, ее дочь получила "тяжелейшие увечья".

      По словам женщины, ЧП произошло еще 5 июля, но так как она была погружена в лечение и уход за ребенком, сделала заявление сейчас.

      "На аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы моя несовершеннолетняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. В результате она дважды перенесла операцию, продолжает длительную реабилитацию, страдает от сильных болей, шрамов и психологической травмы.

      Это произошло по вине администрации парка, которая допустила эксплуатацию неисправного аттракциона. У меня имеются видеодоказательства, подтверждающие отсутствие соблюдения техники безопасности и халатность со стороны сотрудников", - заявила женщина.

      По ее словам, парк все еще продолжает работу, а аттракцион "не был остановлен и проверен".

      "Ответственные лица не понесли наказания, безопасность других детей под угрозой. Создается впечатление, что бизнес-интересы предпринимателей оказались выше, чем жизнь и здоровье детей. Власти демонстрируют бездействие и покрывают виновных. Я, как мать, не намерена мириться с подобной несправедливостью!" - заявила мама девочки.

      Кроме того, о данном ЧП сообщила и сенатор Жанна Асанова.

      "По словам матери, при посадке ребенка на карусель механизм был запущен преждевременно, и на большой скорости ударил девочку. Последовали черепно-мозговая травма, осложнения, хирургическое вмешательство и долгий восстановительный период.

      При этом, ни помощи от администрации парка, ни внятной реакции со стороны правоохранительных органов. Более того, по инсайдерской информации, подобные случаи на этом же аттракционе уже происходили, но никакие меры со стороны руководства не предпринимались. Это говорит о наличии устойчивого источника опасности, который годами остается вне контроля", - заявила сенатор.

      Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили о начатом уголовном деле.

      "По данному факту управлением полиции Ауэзовского района расследуется уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.306 ч.2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.

      В сентябре прошлого года в центральном парке Караганды при падении кабины аттракциона травмировались ребенок и женщина, было начато досудебное расследование.

      До этого люди застряли на экстремальном аттракционе в Астане, тогда порывом ветра был сорван закрепленный на колонне аттракциона прорезиненный кабель слаботочного тока декоративной подсветки аттракциона.

      Еще раньше в парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык".

      А в Шымкенте несколько человек, решивших прокатиться на аттракционе "Байтерек", застряли на большой высоте. Аттракцион "Байтерек", поднимающий людей на высоту, в какой-то момент завис на несколько минут. Все это время сотрудники пытались починить его.

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