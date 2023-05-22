Люди застряли на высоте в парке аттракционов Шымкента

Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте несколько человек, решивших прокатиться на аттракционе "Байтерек", застряли на большой высоте. Руководство парка прокомментировало инцидент, передает издание Elitar.kz.

По данным издания, аттракцион "Байтерек", поднимающий людей на высоту, в какой-то момент завис на несколько минут. Все это время сотрудники пытались починить его.

"Мы поднялись и я заметил, что его вырубило. Мы ждали, когда его запустят. У нас была компания из 6 человек - 2 парня и 4 девочки. Девочки запаниковали и начали кричать. Я пытался их успокоить.

Мы сидели наверху около 20 минут, далее нас начали спускать, но не до конца, так как аппарат работал некорректно. Мы, жители города, просим, чтобы все закрыли на техобслуживание и детально осмотрели", - поделился горожанин по имени Роман, оказавшийся в числе застрявших на высоте посетителей аттракциона.

По словам мужчины, у карусели старый электродвигатель, из-за этого люди и застряли.

"Они (работники парка - прим. ред.) сняли провода и замкнули их, потом потихоньку спустили нас, но деньги возвращать не хотели", - цитирует издание Романа.

Позже инцидент прокомментировало руководство парка развлечений "Қиял Әлемі".

"На распространенном видео автор утверждает, что около 20 минут провисел в воздухе. Это не соответствует действительности. Мы не скрываем то, что отдыхающим пришлось находиться в воздухе около 5-6 минут из-за технических причин. Именно столько времени ушло, чтобы привести все в порядок", - заявили в парке развлечений.

Отметим, это не первое ЧП с аттракционами в Шымкенте. В мае 2021 года в этом парке умер 17-летний подросток. Он упал с металлической конструкции и разбился. Смерть наступила до приезда медиков. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело.

В сентябре того же года в этом же парке, но на аттракционе "Молоток", скончался 55-летний мужчина. Причиной смерти стала остановка сердца.

Летом прошлого года в Атырау сорвался детский аттракцион, пострадало четыре ребенка. Сообщалось, что у карусели во время работы оторвалось крепление сидений.

А в Актобе в июле прошлого года карусель загорелась прямо во время работы. Инцидент обошелся без пострадавших, а в акимате заявили, что судятся с владельцем парка, но ничего добиться не могут.

Ранее эксперты рассказывали, что для работы в людном месте владельцам аттракционов достаточно получить лицензию, которую может выдать и частная компания. Она проводит проверку оценки технической безопасности и выдает лицензию государственного образца.

МЧС проверять аттракционы не может из-за моратория на проверку бизнеса, а акиматы могут лишь проводить разъяснительные работы с предпринимателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021478-lyudi-zastryali-na-vysote-v-parke-attraktsionov-shymkenta/