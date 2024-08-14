Люди застряли на экстремальном аттракционе в Астане (видео)

В Сети появилось видео с информацией о том, что на одном из аттракционов в Астане застряли люди. Ситуацию прокомментировали в центральном столичном парке, передает NUR.KZ

В Telegram-канале "Qumash" появилось видео, на котором молодая пара снимает себя на камеру во время катания на одном из аттракционов в центральном парке Астаны.

"Кататься на астанинских аттракционах сейчас - двойной экстрим. Например, может неожиданно оторваться трос и вы зависните в воздухе без возможности вылезти из аттракциона. Именно с этим и столкнулась молодая пара на видео. Отдыхали они в тот день в центральном парке столицы. С ними, к счастью, все сейчас хорошо. Отделались нелегким шоком, так сказать", - написано в описании к посту.

На кадрах девушка на видео кричит и говорит, что очень боится.

"Я жить хочу", - кричит девушка.

Ее успокаивает молодой человек и говорит, что "повыбивало шланги" и "у них провода повылетали".

"Мы выживем, все нормально. Я больше никогда сюда не сяду", - говорит молодой человек.

Представители парка прокомментировали ситуацию с аттракционом Spacе Gun на официальной странице в Instagram. Там сообщили, что ​13 августа, в 19.20 часов, порывом ветра был сорван закрепленный на колонне аттракциона прорезиненный кабель слаботочного тока декоративной подсветки аттракциона.

Там заявили, что так как посетители аттракциона начали кричать, оператор восприняла это как знак, что кому-то стало плохо.

"Был применен экстренный стоп. Аттракцион остановился в штатном режиме, все пассажиры благополучно высажены. Двухуровневая система безопасности не отключалась, все защитные устройства разблокированы после остановки в паспортном режиме. Кабель восстановлен, проверены крепления остальной сети подсветки.

Аттракцион приводится в движение при помощи редуктора, который вращает посадочные модули. В конструкции отсутствуют тросовые приводы и соединения. Аттракцион в апреле текущего года прошел полное обследование на соответствие нормам СТ РК 3359-2019, получил допуск к работе. Кроме того, ежедневным осмотром и пробным запуском неисправностей в работе аттракциона не выявлено.

Просьба доверять официальным источникам и не распространять неподтвержденную информацию", - заявили в парке.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Ранее сообщалось, что в парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык".

Напомним, в Шымкенте несколько человек, решивших прокатиться на аттракционе "Байтерек", застряли на большой высоте. Аттракцион "Байтерек", поднимающий людей на высоту, в какой-то момент завис на несколько минут. Все это время сотрудники пытались починить его.

После инцидента местные жители призвали власти проверить все аттракционы в городе и заменить старые на новые.

Павлодарцы также просили капитально отремонтировать действующие в горсаду аттракционы либо заменить на новые. По словам жителей, карусели нельзя назвать безопасными. Например, колесо обозрения в народе называют "чертовым".

В прошлом году в Центральном парке Петропавловска накануне несколько человек получили травмы на аттракционе "Гусеница". На аттракционе заклинило тормоз, в результате чего произошло резкое торможение нескольких кабин. Это, по словам представителей ТОО "Мир аттракционов", произошло вследствие высокой температуры окружающей среды и большой загруженности.