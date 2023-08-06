Люди застряли на колесе обозрения в парке Караганды (видео)

Колесо обозрения в парке Караганды. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda

В парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык", передает Ekaraganda.

Инцидент произошел вчера, 5 августа, в Центральном парке Караганды. Колесо обозрения остановилось в тот момент, когда на нем находились люди.

Издание в своем официальном Instagram-аккаунте пишет, что в течение 20 минут все посетители покинули аттракцион, так как у него есть механическое вращение, и работником парка пришлось крутить его вручную.

Между тем в Управлении парками культуры и отдыха сообщили, что остановка аттракциона произошла из-за отсутствия электричества.

"В связи с аварией на линии электропередач в Центральном парке отсутствует электричество. Из-за этого аттракцион "Колесо обозрения" прекратил работу. Операторы аттракциона механическим способом прокрутили аттракцион для выхода посетителей. На данный момент на аттракционах никого нет. Электричество также отсутствует в некоторых частях города", – сообщили в ведомстве.

В ТОО "Караганда Жарык" рассказали изданию, что произошло технологическое нарушение. Без света остались потребители улиц Ермекова, Анжерская, Липецкая, Академическая, Крамского, Чкалова, Бадина, Аманжолова, Гоголя, Ботаническая.

Напомним, в мае в Шымкенте несколько человек, решивших прокатиться на аттракционе "Байтерек", застряли на большой высоте. Аттракцион "Байтерек", поднимающий людей на высоту, в какой-то момент завис на несколько минут. Все это время сотрудники пытались починить его.

После инцидента местные жители призвали власти проверить все аттракционы в городе и заменить старые на новые.

Павлодарцы также просят капитально отремонтировать действующие в горсаду аттракционы либо заменить на новые. По словам жителей, карусели нельзя назвать безопасными. Например, колесо обозрения в народе называют "чертовым".

В начале июня в Центральном парке Петропавловска накануне несколько человек получили травмы на аттракционе "Гусеница". На аттракционе заклинило тормоз, в результате чего произошло резкое торможение нескольких кабин. Это, по словам представителей ТОО "Мир аттракционов", произошло вследствие высокой температуры окружающей среды и большой загруженности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031398-lyudi-zastryali-na-kolese-obozreniya-v-parke-karagandy-video/