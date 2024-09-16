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Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке в Караганде

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Парк аттракционов
Парк аттракционов. Иллюстративное фото: daniele russo/Getty Images

В Центральном парке Караганды при падении кабины аттракциона травмировались ребенок и женщина. Начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление парками и скверами Караганды.

Инцидент произошел на детском аттракционе "Вертолетик". По словам очевидцев, одна из кабин сорвалась вниз при наборе высоты аттракциона. В ней находились, предположительно, мать с ребенком. Они ударились головой и сильно испугались.

В пресс-службе Управления парками и скверами Караганды прокомментировали случившееся. По данным ведомства, пострадавшие осмотрены медиками и отпущены домой. 

"Данный аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза аттракциона проводилась в мае, перед началом сезона, у лицензированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы. В  настоящее время правоохранительными органами ведется следствие", - сообщили в пресс-службе управления.

В пресс-службе ДП Карагандинской области добавили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 306 УК РК "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 

До этого в парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык".

А в Шымкенте несколько человек, решивших прокатиться на аттракционе "Байтерек", застряли на большой высоте. Аттракцион "Байтерек", поднимающий людей на высоту, в какой-то момент завис на несколько минут. Все это время сотрудники пытались починить его.

После инцидента местные жители призвали власти проверить все аттракционы в городе и заменить старые на новые.

Около месяца назад люди застряли на экстремальном аттракционе в Астане - как оказалось 13 августа порывом ветра был сорван закрепленный на колонне аттракциона прорезиненный кабель слаботочного тока декоративной подсветки аттракциона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2161633-kabina-attrakciona-s-zhenshchinoy-i-rebenkom-upala-v-parke-v-karagande/

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