Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке в Караганде
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В Центральном парке Караганды при падении кабины аттракциона травмировались ребенок и женщина. Начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление парками и скверами Караганды.
Инцидент произошел на детском аттракционе "Вертолетик". По словам очевидцев, одна из кабин сорвалась вниз при наборе высоты аттракциона. В ней находились, предположительно, мать с ребенком. Они ударились головой и сильно испугались.
В пресс-службе Управления парками и скверами Караганды прокомментировали случившееся. По данным ведомства, пострадавшие осмотрены медиками и отпущены домой.
"Данный аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза аттракциона проводилась в мае, перед началом сезона, у лицензированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы. В настоящее время правоохранительными органами ведется следствие", - сообщили в пресс-службе управления.
В пресс-службе ДП Карагандинской области добавили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 306 УК РК "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
До этого в парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык".
А в Шымкенте несколько человек, решивших прокатиться на аттракционе "Байтерек", застряли на большой высоте. Аттракцион "Байтерек", поднимающий людей на высоту, в какой-то момент завис на несколько минут. Все это время сотрудники пытались починить его.
После инцидента местные жители призвали власти проверить все аттракционы в городе и заменить старые на новые.
Около месяца назад люди застряли на экстремальном аттракционе в Астане - как оказалось 13 августа порывом ветра был сорван закрепленный на колонне аттракциона прорезиненный кабель слаботочного тока декоративной подсветки аттракциона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2161633-kabina-attrakciona-s-zhenshchinoy-i-rebenkom-upala-v-parke-v-karagande/