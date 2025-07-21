Самолет рухнул на здание школы и колледжа в Бангладеш (фото, видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В столице Бангладеш учебный самолет упал на территории кампуса школы и колледжа. По предварительной информации, погибли не менее 19 человек. Власти страны объявили 22 июля однодневный траур.
Как сообщает NDTV, самолет потерпел крушение сегодня днем. Воздушное судно рухнуло на территории кампуса школы и колледжа Майлстоун, расположенного в районе Уттара в Дакке. Сообщается, что в момент падения в учебном заведении находились дети.
Пресс-служба армии Бангладеш в кратком заявлении подтвердила, что упал учебный самолет F-7 BGI, принадлежащий военно-воздушным силам страны.
РИА Новости приводит слова представителя пожарной службы и гражданской обороны Бангладеш Шахджахан Шикдер, который сообщил, что при крушении самолета погибли не менее 19 человек.
В свою очередь специальный помощник главного советника министерства здравоохранения Сайедур Рахман сообщил о 16 погибших. Он отметил, что в результате крушения самолета "пострадали от 100 до 150 человек".
"Пилот самолета, лейтенант авиации Товкир Ислам Сагар, находится в отделении интенсивной терапии Объединенного военного госпиталя", - добавил Рахман.
Причины катастрофы пока не обнародованы.
Власти Бангладеш объявили во вторник, 22 июля, однодневный государственный траур.
Внимание! Видео и фото не рекомендуются к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.
Military training jet crashed into school campus in #dhaka Bangladesh, media reported— Nikita Sareen (@NikitaS_Live) July 21, 2025
Bangladesh Air Force F-7 BJI aircraft hit Uttara's Milestone School & College campus today citing country's Inter Services Public Relations Directorate..Killed 1 person
On #crash #Bangladesh pic.twitter.com/O9seQrI6XX
Bangladesh Air Force jet crashes into Dhaka school, killing at least 1— Northeast Live (@NELiveTV) July 21, 2025
VC: Twitter#BangladeshAirForce #planecrash #Dhaka #dead #northeastlive pic.twitter.com/OYXXsPK01H
Напомним, несколько дней назад небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.
Ранее в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.
В июне недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет с 232 пассажирами на борту. Позже сообщалось, что самолет компании Air India, летевший в Лондон, во время крушения рухнул на здание общежития для врачей.
А в январе в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Сообщалось о погибших и пострадавших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2267295-samolet-ruhnul-na-zdanie-shkoly-i-kolledzha-v-bangladeshe-video/
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