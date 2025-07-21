Жителя Алматы спасли из горящей квартиры: соседи утверждали, что внутри никого нет

В Алматы пожарным удалось спасти из горящей квартиры мужчину, хотя соседи утверждали, что внутри никого нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

По данным ДЧС, из горящей запертой квартиры в Алмалинском районе пожарные вынесли мужчину. Накануне в ДЧС поступил звонок от обеспокоенных соседей, которые пожаловались на сильный запах гари в подъезде дома по улице Шагабутдинова.

"Через 3 минуты после вызова пожарные прибыли на место и установили, что очаг задымления находится в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Квартира была заперта, из щелей двери выходили клубы токсичного дыма. Несмотря на слова соседей о том, что внутри никого нет, бойцы с помощью бензореза вскрыли дверь.

На пороге вскрытой квартиры, они обнаружили пожилого мужчину без сознания. 50-летнему хозяину оказались на месте неотложную мед помощь вынесли на свежий воздух и передали медикам", - рассказали в ДЧС.

Позже выяснилось, что сильное задымление возникло из-за горения предметов быта. Мужчина пытался добраться до выхода, но потерял сознание. Предварительная причина пожара - курение.

"Благодаря бдительности соседей и отсутствию препятствий на пути следования, удалось избежать гибели. Пострадавший находится под наблюдением врачей", - сообщили в ДЧС.

Ранее в Алматы на первом этаже четырехэтажного дома произошел пожар и дым распространился по всему подъезду. В ходе тушения пожарные спасли жизни пятерых человек.

Также до этого крупный пожар случился в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека. Позже жители Алматы рассказали подробности крупного пожара, в результате которого погибли два человека. Кроме того, без жилья остались сразу пять семей.

Также в Турксибском районе Алматы произошел пожар в частном доме - из огня спасено двое человек.

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