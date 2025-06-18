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      "Звала на помощь из горящей квартиры": пожар произошел в жилом доме в Алматы

      Опубликовано:

      Пожарный эвакуирует жителя из горящего дома
      Эвакуация. Фото: МЧС РК

      В Алматы на первом этаже четырехэтажного дома произошел пожар и дым распространился по всему подъезду. В ходе тушения пожарные спасли жизни пятерых человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

      В своем Telegram-канале МЧС сообщило, что пожар произошел в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома по улице Серкебаева. По прибытии огнеборцы зафиксировали открытое горение на площади 20 кв.м.

      "В результате возгорания подъезд оказался заполнен густым токсичным дымом, который отрезал жильцам верхних этажей путь к эвакуации. Из окна горящей квартиры звала на помощь девушка - выйти через дверь она не могла.

      Руководством тушения было принято решение одновременно подать стволы на тушение и сосредоточить силы на спасении людей", - рассказали спасатели.

      С помощью бензореза спасатели вскрыли решетку окна и эвакуировали гражданку Республики Туркменистан. Также из задымленных квартир верхних этажей силами МЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков спасено четыре человек.

      Отмечается, что пожарные не допустили распространение огня на верхние этажи. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

      Напомним, ранее в Астане загорелся двухэтажный частный дом. Прибывшие на место пожарные не только ликвидировали пожар, но и спасли женщину с ребенком.

      До этого крупный пожар случился в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека. Позже жители Алматы рассказали подробности крупного пожара, в результате которого погибли два человека. Кроме того, без жилья остались сразу пять семей.

      Также в Турксибском районе Алматы произошел пожар в частном доме - из огня спасено двое человек.

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