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    Происшествия

      Автомобиль и заправочные колонки охватил пожар на АЗС в Жамбылской области (фото)

      Опубликовано:

      Пожарный тушит автомобиль на АЗС
      Тушение пожара. Фото: 112 KZ

      В селе Кордай на АЗС произошло возгорание легкового автомобиля, затем огонь охватил еще три заправочные колонки. Пожарным удалось предотвратить взрыв, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

      Как сообщили в ведомстве, на место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС. По прибытии было установлено, что огнем охвачены легковой автомобиль и три заправочные колонки.

      "Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать. К счастью, пострадавших и жертв нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.

      Пожар на АЗС
      Пожар на АЗС. Фото: МЧС РК

      Спасатели в очередной раз напоминают: будьте предельно осторожны на автозаправках и не оставляйте без внимания меры пожарной безопасности.

      Ранее в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

      • Не паникуйте;
      • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
      • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
      • Позвоните по номеру “112”;
      • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
      • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
      • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

      Ранее сообщалось, что молодой водитель бензовоза пострадал при взрыве на АЗС В Туркестанской области - он получил ожоги до 95% тела.

      До этого на АЗС в Усть-Каменогорске заправлявший автомобиль мужчина допустил появление искры, из-за которой вспыхнули пары бензина и загорелась машина.

      А в мае в Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. В ДЧС сообщили о 14 пострадавших и двоих погибших.

      В Управлении здравоохранения области сообщали, что из 14 пострадавших 10 пациентов были госпитализированы. Еще 4 человека находились на амбулаторном наблюдении. Состояние всех пострадавших было стабильное, тяжелых реанимационных больных не было.

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