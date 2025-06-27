Мужчина случайно поджег свой автомобиль на АЗС в Усть-Каменогорске и попал на видео

На АЗС в Усть-Каменогорске заправлявший автомобиль мужчина допустил появление искры, из-за которой вспыхнули пары бензина и загорелась машина, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Усть-Каменогорске произошла серьезная ситуация, когда посетитель одной из местных АЗС, находясь на ее территории, допустил возникновение искры, что стало причиной пожара.

Данного гражданина привлекли к ответственности по статье 410 КоАП РК (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности).

Отметим, что по ч.1 ст.410 КоАП РК нарушение или невыполнение в организациях, зданиях, сооружениях, строениях, жилых домах, общественных местах, сельскохозяйственных угодьях, на технологических установках, оборудовании, агрегатах и ином имуществе требований пожарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Ранее предотвратили трагедию на автозаправке в Алматинской области. Неравнодушные граждане вместе с полицейским бросились тушить грузовик. Благодаря их оперативным действиям пожар удалось локализовать.