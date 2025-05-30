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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Кульсары

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Приемный покой в больнице
Больница. Иллюстративное фото: urfinguss / Getty Images

Сегодня при взрыве на АЗС в Кульсары пострадали 14 человек. 10 из них госпитализированы, четверо - на наблюдении. Состояние всех пострадавших стабильное, передает NUR.KZ со ссылкой на облздрав.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области, по состоянию на 30 мая 2025 года в приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек, пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

После проведения первичного осмотра и необходимой диагностики 10 пациентов были госпитализированы. Еще 4 человека находятся на амбулаторном наблюдении. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет.

Из числа госпитализированных:

  • 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести,
  • 3 пациента - в стабильном состоянии, без признаков жизнеугрожающих осложнений.

Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью в полном объёме.

Дополнительно, по поручению акима Атырауской области, в Жылыойскую центральную районную больницу оперативно направлены специалисты и медицинский персонал из города Атырау, включая команду ожогового центра.

Напомним, сегодня в городе Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. ДЧС информируют о 14 пострадавших и двоих погибших.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба, поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий на месте происшествия, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также обеспечить безопасность населения в зоне пожара.

Добавим, также сегодня в третьем часу ночи жители Актау почувствовали запах газа, идущий от АЗС. Спасатели устранили утечку из 15-тонной цистерны. "Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - отметили в ДЧС Мангистауской области.

А в Туркестанской области несколько дней назад вынесли приговор по делу о пожаре на автозаправочной станции в Жетысае, который унес жизни двух человек. Водителя ТОО и его управляющего директора осудили за несоблюдение правил пожарной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2250813-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-pri-vzryve-na-azs-v-kulsary/