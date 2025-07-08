Ожоги до 95% тела: водитель пострадал при взрыве на АЗС в Туркестанской области

Молодой водитель бензовоза пострадал при взрыве на АЗС В Туркестанской области - он получил ожоги до 95% тела, передает сайт телеканала КТК.

ЧП произошло в обед в селе Турбат во время заправки цистерн.

Вспыхнул огонь, который быстро охватил заправочную станцию, затем пламя перекинулось на соседний торговый дом, аптеку и магазин.

Общая площадь пожара составила 855 квадратных метров - с ним боролись четыре часа

На помощь в тушении стянули спасателей из ближайших районов и даже Шымкента.

Пострадавшего 29-летнего водителя бензовоза экстренно доставили в райбольницу

"По предварительному диагнозу, пациент получил ожоги 3-й и 4-й степени. Площадь ожогов составляет 85-95% тела. Состояние пациента крайне тяжелое. Травматический шок. В настоящее время врачи делают все возможное. Областные комбустиологи уже провели консультацию. Пациент находится в реанимации и получает интенсивную терапию", - сообщил замглавного врача Казыгуртской центральной районной больницы Даулет Сагатулы.

Источник: КТК

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