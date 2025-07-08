Ожоги до 95% тела: водитель пострадал при взрыве на АЗС в Туркестанской области
Опубликовано:
Молодой водитель бензовоза пострадал при взрыве на АЗС В Туркестанской области - он получил ожоги до 95% тела, передает сайт телеканала КТК.
ЧП произошло в обед в селе Турбат во время заправки цистерн.
Вспыхнул огонь, который быстро охватил заправочную станцию, затем пламя перекинулось на соседний торговый дом, аптеку и магазин.
Общая площадь пожара составила 855 квадратных метров - с ним боролись четыре часа
На помощь в тушении стянули спасателей из ближайших районов и даже Шымкента.
Пострадавшего 29-летнего водителя бензовоза экстренно доставили в райбольницу
"По предварительному диагнозу, пациент получил ожоги 3-й и 4-й степени. Площадь ожогов составляет 85-95% тела. Состояние пациента крайне тяжелое. Травматический шок. В настоящее время врачи делают все возможное. Областные комбустиологи уже провели консультацию. Пациент находится в реанимации и получает интенсивную терапию", - сообщил замглавного врача Казыгуртской центральной районной больницы Даулет Сагатулы.
Источник: КТК
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2263398-ozhogi-do-95-tela-voditel-postradal-pri-vzryve-na-azs-v-turkestanskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах