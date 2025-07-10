"Ходили вокруг, обсуждали": В ДЧС пояснили действия пожарных при тушении ГАЗели в Алматы

В Сети распространяется видео, на котором в ходе тушения грузового автомобиля в Алматы пожарные засуетились, когда у них из рукава не пошла пена. В ДЧС прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Вчера в Алматы произошел пожар - на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева загорелся грузовой автомобиль.

А сегодня в Telegram-канале Kazachkov offside опубликовали видео со вчерашнего тушения возгорания. На кадрах видно, как пожарные развернули рукава, однако пена из них так и не пошла.

"Ходили вокруг, обсуждали что-то, потом начали заливать водой", - пишет автор публикации.

За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в ДЧС Алматы. Там сообщили, что при боевом развертывании возникла техническая заминка насоса.

"Случай, запечатленный в опубликованном видео, не повлиял на исход тушения пожара. На этот случай у подразделений имелся ранцевый комплекс пожаротушения", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в ДЧС сообщили, что после тушения автомобиля водой пожарные завершили ликвидацию возгорания пеной, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Всего на тушение пожара ушло 6 минут.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, на днях в Алматы, в микрорайоне Ерменсай, произошло возгорание автобуса. На месте работали экстренные службы. Пострадавших нет.

До этого на АЗС в Усть-Каменогорске заправлявший автомобиль мужчина допустил появление искры, из-за которой вспыхнули пары бензина и загорелась машина.

Также в селе Бейнеу произошло возгорание автомобиля. После прибытия на место пожарных в охваченной огнем машине прогремел взрыв. Никто не пострадал.

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