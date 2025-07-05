Маршрутный автобус загорелся в Алматы (видео)
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В Алматы, в микрорайоне Ерменсай, произошло возгорание автобуса. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Almaty News. В посте сообщается, что в микрорайоне Ерменсай произошло возгорание автобуса.
В пресс-службе ДЧС Алматы факт подтвердили.
"В 11:19 в Бостандыкском районе, мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, около дома 103 произошло горение автобуса марки "Isuzu" 2017 года выпуска, маршрута №64 на площади 9 кв.м. Ликвидация в 11:30. На момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
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До этого автобус с десятками пассажиров загорелся на трассе Астана - Алматы.
В начале декабря сообщалось, что пожар произошел прямо на дороге в Астане - загорелся маршрутный автобус, а точнее - его крыша. Обошлось без жертв.
Еще один маршрутный автобус приблизительно в эти же дни загорелся у Дома министерств в Астане. На место сразу же прибыли пожарные. Пострадавших нет.
Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2262660-marshrutnyy-avtobus-zagorelsya-v-almaty-video/
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