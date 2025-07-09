Пытался тушить вручную: "ГАЗель" загорелась на дороге в Алматы (видео)

Пожар произошел сегодня в Алматы - на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева загорелся грузовой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В ведомстве рассказали, что сегодня в 15:39 очевидцы сообщили о том, что в Бостандыкском районе, на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева, горит машина.

Прибывшие на место пожарные обнаружили горение открытым пламенем грузовика марки "ГАЗель" на предварительной площади 7 кв.м.

Сотрудники противопожарной службы незамедлительно подали стволы с пеной. Тушение осложнило позднее сообщение о пожаре.

Подчеркивается, что водитель пытался тушить машину вручную.

Пожар был ликвидирован в 15:57.

На днях в Алматы, в микрорайоне Ерменсай, произошло возгорание автобуса. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.