Пытался тушить вручную: "ГАЗель" загорелась на дороге в Алматы (видео)
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Пожар произошел сегодня в Алматы - на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева загорелся грузовой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
В ведомстве рассказали, что сегодня в 15:39 очевидцы сообщили о том, что в Бостандыкском районе, на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева, горит машина.
Прибывшие на место пожарные обнаружили горение открытым пламенем грузовика марки "ГАЗель" на предварительной площади 7 кв.м.
Сотрудники противопожарной службы незамедлительно подали стволы с пеной. Тушение осложнило позднее сообщение о пожаре.
Подчеркивается, что водитель пытался тушить машину вручную.
Пожар был ликвидирован в 15:57.
На днях в Алматы, в микрорайоне Ерменсай, произошло возгорание автобуса. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2263641-pytalsya-tushit-vruchnuyu-gazel-zagorelas-na-doroge-v-almaty-video/
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