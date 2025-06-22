Неопознанный объект с мотором рухнул на западе Казахстана: полиция сообщила подробности

Жители Атырауской области нашли фрагменты неопознанного объекта с мотором. В военно-следственном департаменте МВД РК отметили, что фрагменты похожи на БПЛА, передает NUR.KZ.

По данным сетевого издания Atyrau Online, в приграничном районе Атырауской области упал неопознанный объект с мотором.

"Недалеко от села Қоңыртерек, расположенного вблизи казахстанско-российской границы, упал неизвестный объект. Очевидцы сообщили, что у него были двигатели, а место падения сильно выгорело - на земле остался черный обожженный след.

По предварительным данным, объект упал в открытой степи. Местные жители заметили дым и обнаружили на месте падения металлические обломки, предположительно, от технического устройства", - сказано в публикации.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе военно-следственного департамента МВД РК сообщили о начале проверки по данному факту.

"Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, похожего на фрагменты беспилотного летательного аппарата.

Объект найден в степной зоне, какой-либо ущерб отсутствует. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в ответе на запрос.

До этого сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление о беспилотниках, замеченных на территории Казахстана.

Несколько дней назад около пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области местные жители обнаружили объект, внешне похожий на беспилотник, полиция начала проверку.

В феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.