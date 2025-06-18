Крупный пожар охватил жилой дом в Алматы (видео)

В Турксибском районе Алматы произошел пожар в частном доме. Сейчас около полусотни пожарных тушат пламя, об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС города, силы и средства ликвидируют пожар повышенному рангу.

Пламя разгорелось в частном жилом доме по улице Успенского в Турксибском районе. Отмечается, что на место отправлены 42 человека личного состава и 9 единиц техники.

Тушение пожара. Фото: ДЧС Алматы

"Происходит горение частного жилого дома открытым пламенем. Поданы универсальные стволы, создано два участка тушения, автоцистерны установлены на ПГ на расстоянии 60 м, обеспечена бесперебойная подача воды", - добавили в ведомстве.

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Ранее в Алматы на первом этаже четырехэтажного дома произошел пожар и дым распространился по всему подъезду. В ходе тушения пожарные спасли жизни пятерых человек.

Также до этого крупный пожар случился в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека. Позже жители Алматы рассказали подробности крупного пожара, в результате которого погибли два человека. Кроме того, без жилья остались сразу пять семей.

Также в Турксибском районе Алматы произошел пожар в частном доме - из огня спасено двое человек.