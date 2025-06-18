Крупный пожар охватил жилой дом в Алматы (видео)
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В Турксибском районе Алматы произошел пожар в частном доме. Сейчас около полусотни пожарных тушат пламя, об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в ДЧС города.
Как сообщили в ДЧС города, силы и средства ликвидируют пожар повышенному рангу.
Пламя разгорелось в частном жилом доме по улице Успенского в Турксибском районе. Отмечается, что на место отправлены 42 человека личного состава и 9 единиц техники.
"Происходит горение частного жилого дома открытым пламенем. Поданы универсальные стволы, создано два участка тушения, автоцистерны установлены на ПГ на расстоянии 60 м, обеспечена бесперебойная подача воды", - добавили в ведомстве.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Ранее в Алматы на первом этаже четырехэтажного дома произошел пожар и дым распространился по всему подъезду. В ходе тушения пожарные спасли жизни пятерых человек.
Также до этого крупный пожар случился в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека. Позже жители Алматы рассказали подробности крупного пожара, в результате которого погибли два человека. Кроме того, без жилья остались сразу пять семей.
Также в Турксибском районе Алматы произошел пожар в частном доме - из огня спасено двое человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2256831-krupnyy-pozhar-ohvatil-zhiloy-dom-v-almaty-video/
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