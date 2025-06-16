Пожарные спасли людей из горящего коттеджа в Астане

В Астане загорелся двухэтажный частный дом. Прибывшие на место пожарные не только ликвидировали пожар, но и спасли женщину с ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел в двухэтажном коттедже по улице Жайык в районе Алматы. Огонь охватил холодильное оборудование и мебель на первом этаже.

"Оперативно прибывшие пожарные расчеты из задымленного здания спасли женщину с ребенком, также вынесли один газовый баллон на безопасное место. Спасенные после осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи отпущены домой", - сообщили в МЧС.

МЧС также опубликовало видео, как пожарный пытается снять решетку с окна, в то время, как другие пожарные звеном ГДЗС зашли в задымленное помещение и спасли просившую помощь женщину.

Сообщается, что пожар ликвидирован на площади 20 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Напомним, вчера в селе Бейнеу произошло возгорание автомобиля. После прибытия на место пожарных в охваченной огнем машине прогремел взрыв. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Атырауской области воздушная техника МЧС тушла возгорание камыша, которое охватило значительную площадь - 20 га земли.

До этого огнеборцы тушили пожар в районе шоссе Алаш, где горел складированный мусор. Информации о пострадавших не поступало.