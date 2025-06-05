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Взрыва 25 баллонов удалось избежать во время пожара в Шымкенте

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Пожарные выносят баллоны с места пожара
Пожарные выносят баллоны. Фото: МЧС РК

В ночь на 5 июня в Каратауском районе Шымкента произошло возгорание в коровнике. Пожарные одновременно тушили три очага пожара, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, ночью в Каратауском районе Шымкента произошло загорание кровли коровника, расположенного по улице Новостройка в жилом массиве Сайрам.

"По прибытии был поднят ранг пожара, так как было установлено открытое горение на значительной площади объекта. В ходе тушения пожара на безопасное место спасатели из горящего строения вынесли 13 кислородных баллонов и 12 газовых баллонов, не дав им сдетонировать", - сообщили в МЧС.

Обеспечив бесперебойную подачу воды и параллельно подавая стволы сразу в три очага пожара, бойцам удалось локализовать, а вскоре и ликвидировать возгорание на площади 960 кв. м.

В МЧС отметили, что пострадавших нет.

Напомним, вчера взрыв прогремел в одной из квартир в жилом доме на проспекте Абая в Актобе - сообщается об одном погибшем. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров, кроме того частично обрушилась межэтажная конструкция между 3 и 4 этажами.

Также в Западно-Казахстанской области пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара. Трагедия произошла днем 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района. Позже аким области Нариман Турегалиев прокомментировал трагедию.

И в ночь на среду, 4 июня, в Астане в ЖК "Семь бочек" случился крупный пожар. 21 жильца временно разместили в отеле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252424-vzryva-25-ballonov-udalos-izbezhat-vo-vremya-pozhara-v-shymkente/