Пятеро детей из одной семьи погибли в пожаре: аким ЗКО сделал заявление

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев прокомментировал трагедию, когда в пожаре погибли пятеро детей из одной семьи, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте в Facebook Турегалиев выразил соболезнования родителям и близким детей, погибших в Сырымском районе. По его словам, на место трагедии выехали его заместитель и аким района.

"Со стороны акимата будет оказана вся необходимая помощь: организация похорон, предоставление психологической помощи, обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки", - пообещал Турегалиев.

Он заявил, что сейчас на месте происшествия работают специалисты ДЧС, департамента полиции, медицинские работники и другие профильные службы. Он отметил, что держит ситуации на личном контроле.

Напомним, в Западно-Казахстанской области пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара. Трагедия произошла сегодня в селе Жымпиты Сырымского района.

В ноябре прошлого года при пожаре в двухэтажном доме в Астане погибли четверо несовершеннолетних детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения. Компетентные органы начали устанавливать причины трагедии, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также в октябре в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. В результате разбора завалов были обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.