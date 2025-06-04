Взрыв газа в Актобе: погиб один человек
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Взрыв прогремел в одной из квартир в жилом доме на проспекте Абая в Актобе - сообщается об одном погибшем, передает местное издание "Диапазон".
На месте работают экстренные службы, всех жильцов эвакуировали.
Сообщается, что в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси, загорелась квартира.
Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров, кроме того частично обрушилась межэтажная конструкция между 3 и 4 этажами.
В ДЧС региона рассказали, что эвакуировали 73 человека, одного спасли.
"В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что на месте работают собаки-поисковики.
В ДЧС добавили, что причины произошедшего выясняются.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252346-vzryv-gaza-v-aktobe-pogib-odin-chelovek/