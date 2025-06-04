Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взрыв газа в Актобе: погиб один человек

Опубликовано:

Пожарные на месте ЧП
Пожарные. Кадр из видео: instagram.com/gazeta_diapazon

Взрыв прогремел в одной из квартир в жилом доме на проспекте Абая в Актобе - сообщается об одном погибшем, передает местное издание "Диапазон".

На месте работают экстренные службы, всех жильцов эвакуировали.

Сообщается, что в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси, загорелась квартира.

Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров, кроме того частично обрушилась межэтажная конструкция между 3 и 4 этажами.

В ДЧС региона рассказали, что эвакуировали 73 человека, одного спасли.

"В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов", - заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что на месте работают собаки-поисковики.

В ДЧС добавили, что причины произошедшего выясняются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252346-vzryv-gaza-v-aktobe-pogib-odin-chelovek/