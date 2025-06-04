Взрыв газа в Актобе: погиб один человек

Взрыв прогремел в одной из квартир в жилом доме на проспекте Абая в Актобе - сообщается об одном погибшем, передает местное издание "Диапазон".

На месте работают экстренные службы, всех жильцов эвакуировали.

Сообщается, что в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси, загорелась квартира.

Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров, кроме того частично обрушилась межэтажная конструкция между 3 и 4 этажами.

В ДЧС региона рассказали, что эвакуировали 73 человека, одного спасли.

"В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов", - заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что на месте работают собаки-поисковики.

В ДЧС добавили, что причины произошедшего выясняются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.