Пятеро детей из одной семьи погибли в ЗКО

В Западно-Казахстанской области пятеро детей из одной семьи погибли в результате пожара. Трагедия произошла днем 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, на пульт "112" ДЧС ЗКО поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Сырымском районе, село Жымпиты.

"Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова.

По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 кв.м.

Спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, дети скончались в больнице", - сообщили в ДЧС ЗКО.

По данным ведомства, пожар полностью ликвидирован. На месте работают силы и средства ДЧС ЗКО.

К месту вызова выехало руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог ДЧС.

В управлении здравоохранения региона изданию "Мой город" пояснили, что все дети на скорой помощи были доставлены в районную больницу без признаков жизни. Медики приложили все усилия, но спасти детей оказалось невозможным.

Как рассказали в акимате Сырымского района, около 15:00 поступило сообщение о том, что в селе Жымпиты горит жилой дом.

С места пожара в бессознательном состоянии в районную больницу с признаками отравления продуктами горения были доставлены пятеро детей в возрасте от одного года до шести лет. Все дети из одной семьи, которые, не приходя в сознание, скончались в больнице.

Семья с пятью детьми проживала в арендованном доме. Во время пожара родители находились на работе.

Напомним, в ноябре прошлого года при пожаре в двухэтажном доме в Астане погибли четверо несовершеннолетних детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения. Компетентные органы начали устанавливать причины трагедии, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также в октябре в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. В результате разбора завалов были обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

Предварительно сообщалось, мать детей вечером ушла к знакомому. Ее супруг находится в местах лишения свободы.