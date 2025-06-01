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Вертолет и более сотни спасателей тушат горение камыша близ Атырау (фото)

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Тушение пожара
Тушение пожара. Фото: t.me/atyrauakimat

В Атырауской области горит камыш. Возгорание произошло на площади 280 гектаров, из которых 250 га уже потушено. К месту прибыл вертолет МЧС, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Атырауской области, по состоянию на данный момент предварительная площадь возгорания камышовой растительности составляет около 30 гектаров. Общая площадь пожара достигла 280 гектаров, из которых 250 га уже потушено.

В настоящее время спасателями МЧС и местных исполнительных органов проводятся работы по тушению и опашке для предотвращения дальнейшего распространения огня. Угрозы населенным пунктам нет.

Также к месту прибыл вертолет АО "Казавиаспас" МЧС. На данный момент произведено 10 сбросов 30 тонн воды.

Всего в тушении пожара задействовано 110 человек личного состава, 26 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР "Акжайык", а также вертолет АО "Казавиаспас" МЧС.

Тушение осложняется заболоченной местностью и густыми, высокими зарослями камыша.

На месте находятся руководство ДЧС. Развернут штаб пожаротушения. Ситуация находится под контролем МЧС.

Видеокадры тушения пожара также показали в МЧС.

Добавим, жители Атырау жалуются на дым и гарь, накрывшие город. Отмечается, что жалобы горожан начали поступать еще накануне, 31 мая.

Напомним о подобном случае в прошлом году. Жители Актау с ночи ощутили неприятный и едкий запах гари. В ДЧС Мангистауской области сообщили, что запах идет от горения камыша, но потушить его невозможно из-за отсутствия подъездных путей.

А недавно, в конце мая этого года, жители Караганды пожаловались на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар.

Ранее в сентябре прошлого года едкий дым окутал весь Актау. Источником дыма стал тлеющий мусорный полигон в 15 км от Актау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2251140-vertolet-i-bolee-sotni-spasateley-tushat-gorenie-kamysha-bliz-atyrau-foto/