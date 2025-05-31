Взрыв АЗС в Кульсары: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ходе вчерашнего взрыва АЗС в Кульсары - 6 человек отпустили на амбулатроное лечение, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Атырауской области.

Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов и представители департамента по чрезвычайным ситуациям навестили пострадавших и ознакомились с их состоянием.

Всего в результате произошедшего пострадали 16 человек.

По состоянию на 31 мая, 5 человек продолжают лечение в районной больнице, 6 человек были отпущены домой для амбулаторного лечения, еще 3 пациента переведены в областную больницу.

"В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь 5 пациентам в возрасте от 25 до 75 лет. Площадь ожогов составляет от 5 до 22 процентов. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет", - сообщил директор Жылыойской районной больницы Асулан Абдрахманов.

По поручению акима Атырауской области 30 мая в город Кульсары были направлены 4 врача из Атырау для оказания помощи пострадавшим.

По предварительной информации представителей ДЧС, взрыв произошел в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.

"В настоящее время для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС", - сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Нариман Утешов.

Заместитель акима области Кайрат Нуртаев совместно с представителями местных органов посетил дома двух погибших в результате инцидента и выразил соболезнования их родным и близким.

Со стороны акимата Жылыойского района семьям погибших будет оказана необходимая помощь, добавили в ведомстве.

Накануне в Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба, поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий на месте происшествия, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также обеспечить безопасность населения в зоне пожара.

В Управлении здравоохранения области сообщили, что из 14 пострадавших 10 пациентов (на тот момент) были госпитализированы. Еще 4 человека находятся на амбулаторном наблюдении. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет.

В Департаменте полиции по Атырауской области нам рассказали, что в связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Позже в ДЧС региона огласили подробности случившегося.