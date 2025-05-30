Взрыв на АЗС в Кульсары: полиция начала расследование

Сегодня при взрыве на АЗС в Кульсары двое человек погибли, 14 пострадали. В Департаменте полиции Атырауской области сообщили о возбуждении уголовного дела, передает NUR.KZ.

Сегодня в городе Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. ДЧС сообщили о 14 пострадавших и двоих погибших.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области.

В Департаменте полиции Атырауской области нам сообщили, что в связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, оцепили территорию, координируют работу экстренных служб.

Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство. Обстановка находится под контролем", - говорится в комментарии.

Добавим, аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба, поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий на месте происшествия, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также обеспечить безопасность населения в зоне пожара.

В Управлении здравоохранения области сообщили, что из 14 пострадавших 10 пациентов были госпитализированы. Еще 4 человека находятся на амбулаторном наблюдении. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет.