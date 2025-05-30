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Момент взрыва на АЗС в Кульсары и его последствия показали в ДЧС (видео)

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Взрыв на АЗС в Кульсары
Взрыв на АЗС в Кульсары. Кадр из видео: instagram.com/112atyrau_tjd

Сегодня в Кульсары произошел взрыв на АЗС, в результате которого двое человек погибли, 14 пострадали. Момент взрыва попал на видео, опубликованное ДЧС, передает NUR.KZ.

Сегодня в городе Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. На момент написания статьи ДЧС сообщили о 14 пострадавших и двоих погибших.

В посте, вышедшем в Instagram-аккаунте ДЧС Атырауской области, опубликованы новые кадры с места происшествия, а также сообщается, что пожар был локализован в 20:15, ликвидирован в 21:47.

Добавим, аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба, поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий на месте происшествия, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также обеспечить безопасность населения в зоне пожара.

В Управлении здравоохранения области сообщили, что из 14 пострадавших 10 пациентов были госпитализированы. Еще 4 человека находятся на амбулаторном наблюдении. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет.

В Департаменте полиции по Атырауской области нам рассказали, что в связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2250834-moment-vzryva-na-azs-v-kulsary-i-ego-posledstviya-pokazali-v-dchs-video/