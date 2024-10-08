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37-летнего акмолинца доставили в больницу с множеством травм

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Искры от резки
Резка металла. Иллюстративное фото: gilaxia / Getty Images

В Акмолинской области от взрыва на производстве пострадал один из работников предприятия. С травмами его доставили в больницу. Проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 октября в отдел полиции Жаркаинского района поступила информация о том, что в приемный покой центральной районной больницы поступил 37-летний мужчина с множеством серьезных травм.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что около 17.00 пострадавший, находясь на территории одного из местных ТОО в селе Тасоткель, производил обычные сварочные работы с прицепом ПТС-12 колесного трактора К-700.

"По завершении работ он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. В это время и произошел взрыв вышеуказанной бочки из-за скопившихся внутри газов", - пояснили в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное производство, проведены следственные действия.

Была изъята документация по технике безопасности с направлением письма в РГУ "Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области" для назначения проверки. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что на мукомольном предприятии в Костанайской области погибли четыре человека. По факту нарушений правил охраны труда полиция начала досудебное расследование.

А в Карагандинской области на шахте "Саяк-3" произошел несчастный случай. Сообщается о двоих погибших из-за выброса угарного газа. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171502-37-letnego-akmolinca-dostavili-v-bolnicu-s-mnozhestvom-travm/

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