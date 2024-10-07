ЧП произошло на шахте в Карагандинской области: есть погибшие

На шахте "Саяк-3" в Карагандинской области произошел несчастный случай. Сообщается о двоих погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на группу "Казахмыс".

По информации официального Telegram-канала компании, на шахте произошел выброс угарного газа.

"Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении компании "Казахмыс".

Департаментом Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской области создана комиссия по расследованию несчастного случая с участием представителя санитарно-эпидемиологического контроля, а также представителей работодателя для проведения специального расследования группового несчастного случая с работниками ТОО "Корпорация Казахмыс" по "Балхашцветмет" (рудник "Саяк").

"По результатам специального расследования будут установлены обстоятельства и причины несчастного случая", - отметили в пресс-службе департамента.

В ДП Карагандинской области сообщили, что в связи с произошедшим ЧП на шахте "Саяк-3" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.277 УК РК по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

"На данный момент полиция ведет расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что по ч.2 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщается на официальном сайте "Казахмыса", участок "Саяк-3" функционирует с 1998 года. Здесь добывается медно-сульфидная руда филиалом ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Балхашцветмет". Добыча ведется подземным способом, системой подэтажного обрушения.