Четыре человека погибли на мельнице в Костанайской области

В Сети появилась информация, что на мукомольном предприятии в Рудном погибли четыре человека. Ее прокомментировали в ДП Костанайской области, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту нарушений правил охраны труда, повлекших смерть четырех человек, полицией начато досудебное расследование.

"В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ДП Костанайской области.

В соответствии с ч.4 ст.156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Караганде на территории мукомольного комплекса произошел пожар. Горела деревянная обрешетка кровли на площади 150 кв. м. Жертв удалось избежать.