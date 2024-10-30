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"Погибли два человека": талгарцы заявили об опасном соседстве с заводом

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Последствия взрыва на заводе
Последствия взрыва на заводе. Фото: Марина Павлова

В редакцию NUR.KZ обратились жители Талгара, сообщив, что в их городе располагается "завод боеприпасов", где летом произошел взрыв. В госорганах, между тем, сообщили о погибших в результате взрыва.

"Не так давно я узнала, что у нас в Талгаре, в черте города, находится завод по изготовлению боеприпасов. Это какая-то частная компания. Летом 2024 года произошел взрыв. Во время взрыва был резкий гул и ощутимый толчок земли, на территории завода был виден сильный густой дым, цех "разорвало".

Насколько я знаю, там были жертвы, потому что приезжали машины скорой помощи. Сколько жертв было, не знаю. Приезжали и пожарные службы", - рассказала обратившаяся в редакцию NUR.KZ Марина Павлова.

По ее словам, завод находится в сейсмически активной зоне и вблизи от Талгарской плотины, что вызывает еще больше опасений в случае, если произойдет более мощный взрыв.

"Талгар находится в сейсмически опасной зоне, у подножия гор, в горах имеются моренные озера с большим запасом воды. В районе ГЭС построена плотина, которая, по слухам, дала трещину; по прямой от плотины до завода около 3-4 км.

Такой объект не должен находиться возле гор. Как можно было установить такой завод в черте города? Кто нам, жителям, может гарантировать, что не произойдет настоящая катастрофа, если случится еще один взрыв?" - задается вопросом женщина.

Жители опасаются, что повторный взрыв приведет к необратимым последствиям.

"Постоянные эти взрывы могут привести к непоправимым последствиям. Плюс ко всему, завод находится в 200-300 метрах от жилых домов. Не дай бог, будет сильнее взрыв: катастрофы просто не избежать", - добавила Марина Павлова.

Она утверждает, что на расстоянии 1-2 километров от объекта расположены школы, детские сады и историческое городище Талхиз, входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане. Однако в первую очередь талгарцы обеспокоены риском для жизни людей - как работающих на данном заводе, так и просто жителей.

Они требуют от властей разъяснений по поводу произошедшего взрыва, а также прозрачности в вопросе легальности размещения такого опасного объекта в густонаселенном районе. По мнению горожан, завод должен находиться вдали от населенных пунктов, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья граждан.

Мы обратились в госорганы с просьбой разъяснить данную ситуацию.

В Департаменте по ЧС Алматинской области сообщили, что отделом по чрезвычайным ситуациям Талгарского района ДЧС Алматинской области данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть или иные тяжкие последствия). Однако в настоящее время уголовное дело прекращено.

В ДЧС добавили, что взрыв имел место 29 июня 2024 года в 10:36.

"В литейном цехе по производству корпусов сигнальных мин, предположительно, из-за нарушения технологического процесса произошел взрыв неустановленной смеси с последующим горением оборудования по производству металлических изделий на площади 40 квадратов.

Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарного подразделения, расстояние от специализированной пожарной части составляет 5 километров. В результате взрыва пострадали два человека, получили термические ожоги различного характера и госпитализированы с 45% и 90% ожогов тела, впоследствии данные граждане скончались", - говорится в сообщении.

В ДЧС добавили, что, так как объект относится к высокой степени риска, он ежегодно включается в график плановой проверки. В ходе проверки даются акты, предписания для устранения выявленных нарушений и рекомендации. Также на объекте имеется план ликвидации аварий, добавили в ДЧС.

В Департаменте полиции Алматинской области нашему корреспонденту также подтвердили информацию, сообщив, что по данному факту начато досудебное расследование. Однако в комментарии полиции говорится лишь об одном погибшем.

"В результате взрыва пострадал один работник завода, который от полученных ран скончался в реанимационном отделении больницы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз.

По результатам расследования инциденту будет дана окончательная правовая оценка. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - резюмировали в ДП Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2179883-pogibli-dva-cheloveka-talgarcy-zayavili-ob-opasnom-sosedstve-s-zavodom/

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