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Эзотерика

Тело погибшей в Египте казахстанки доставят на родину

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Самолет
Самолет. Иллюстративное фото: stockcam/Getty Images

Тело казахстанки Акмарал Мукановой, погибшей в Египте, доставят на родину. Как сообщает МИА "Казинформ", женщина и ее сын были застрахованы.

Издание пишет, что со стороны страховой компании гарантии на страховое покрытие репатриации тела были даны сразу после поступления информации о несчастном случае от туроператора.

Сообщается, что вылет планируется либо из Шарм-эш-Шейха, либо из Каира - решение должны принять компетентные органы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за информацией касательно возвращения тела погибшей казахстанки на родину в пресс-службу МИД РК.

18 мая в Министерстве иностранных дел сообщили, что гражданка Казахстана погибла в Египте после того, как на нее упал рекламный щит, пострадали еще два человека.

Позже в пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили о состоянии здоровья пассажиров, пострадавших при падении рекламного щита в Египте.

На днях близкая подруга погибшей в аэропорту Шарм-эш-Шейха казахстанки попросила помощи у президента, правительства и посольства с транспортировкой тела в Казахстан.

"Ее сын сейчас находится там, ему всего 22 года. Позже сын сообщил, что с ним находится представитель посольства, тело придется ждать 4-5 дней, проводится расследование. Мы просим помощи у президента, правительства и посольства в возвращении тела в Казахстан", - сказала подруга погибшей Венера Искакова.

Также стали известны некоторые детали произошедшего - очевидцы рассказали подробности трагедии в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Некоторые помогали поднимать упавший щит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2246925-telo-pogibshey-v-egipte-kazahstanki-dostavyat-na-rodinu/