Пожар произошел в алматинском ЖК: есть пострадавшая (видео)

В одном из жилых комплексов Алматы загорелся балкон - пламя перешло на этаж выше. Было спасено 12 человек, одна женщина госпитализирована, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в одном из жилых комплексов Алматы, расположенных в мкр. Акбулак в Алатауском районе, произошло возгорание балкона квартиры на 4 этаже, с распространением огня на балкон этажом выше.

Несмотря на густую растительность и отсутствие подъездных путей, профессиональная команда огнеборцев ликвидировала возгорание при помощи подачи лафетного ствола с автолестницы.

"Силами ДЧС по лестничному маршу с помощью спасательного колпака спасено 12 человек, из них 1 ребенок. Женщина 1946 года рождения госпитализирована с подозрениями на отравление продуктами горения", - сообщают спасатели.

Напомним о подобном случае в апреле. Тогда в Алматы загорелась квартира в 21-этажном жилом комплексе в Бостандыкском районе. Обошлось без пострадавших.

Недавно, 13 мая, клубы черного дыма засняли на правобережье Астаны - горел склад ангарного типа, его тушили 82 спасателя.

Также склад горел в Астане 9 мая - с места пожара были спасены двое рабочих, которые после осмотра врачей от госпитализации отказались.

Днем ранее, в четверг, 8 мая, в Астане случился крупный пожар - загорелся торговый бутик. Посетителей эвакуировали.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее крупный пожар случился в Алматы - здесь загорелись дом, баня и шиномонтажная. Горожане делились в соцсетях кадрами, на которых видно объятую огнем территорию.