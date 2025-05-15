Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожар произошел в алматинском ЖК: есть пострадавшая (видео)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В одном из жилых комплексов Алматы загорелся балкон - пламя перешло на этаж выше. Было спасено 12 человек, одна женщина госпитализирована, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в одном из жилых комплексов Алматы, расположенных в мкр. Акбулак в Алатауском районе, произошло возгорание балкона квартиры на 4 этаже, с распространением огня на балкон этажом выше.

Несмотря на густую растительность и отсутствие подъездных путей, профессиональная команда огнеборцев ликвидировала возгорание при помощи подачи лафетного ствола с автолестницы.

"Силами ДЧС по лестничному маршу с помощью спасательного колпака спасено 12 человек, из них 1 ребенок. Женщина 1946 года рождения госпитализирована с подозрениями на отравление продуктами горения", - сообщают спасатели.

Напомним о подобном случае в апреле. Тогда в Алматы загорелась квартира в 21-этажном жилом комплексе в Бостандыкском районе. Обошлось без пострадавших.

Недавно, 13 мая, клубы черного дыма засняли на правобережье Астаны - горел склад ангарного типа, его тушили 82 спасателя.

Также склад горел в Астане 9 мая - с места пожара были спасены двое рабочих, которые после осмотра врачей от госпитализации отказались.

Днем ранее, в четверг, 8 мая, в Астане случился крупный пожар - загорелся торговый бутик. Посетителей эвакуировали.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее крупный пожар случился в Алматы - здесь загорелись дом, баня и шиномонтажная. Горожане делились в соцсетях кадрами, на которых видно объятую огнем территорию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2245386-pozhar-proizoshel-v-almatinskom-zhk-est-postradavshaya-video/