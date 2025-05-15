Пожар произошел в алматинском ЖК: есть пострадавшая (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В одном из жилых комплексов Алматы загорелся балкон - пламя перешло на этаж выше. Было спасено 12 человек, одна женщина госпитализирована, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в одном из жилых комплексов Алматы, расположенных в мкр. Акбулак в Алатауском районе, произошло возгорание балкона квартиры на 4 этаже, с распространением огня на балкон этажом выше.
Несмотря на густую растительность и отсутствие подъездных путей, профессиональная команда огнеборцев ликвидировала возгорание при помощи подачи лафетного ствола с автолестницы.
"Силами ДЧС по лестничному маршу с помощью спасательного колпака спасено 12 человек, из них 1 ребенок. Женщина 1946 года рождения госпитализирована с подозрениями на отравление продуктами горения", - сообщают спасатели.
Напомним о подобном случае в апреле. Тогда в Алматы загорелась квартира в 21-этажном жилом комплексе в Бостандыкском районе. Обошлось без пострадавших.
Недавно, 13 мая, клубы черного дыма засняли на правобережье Астаны - горел склад ангарного типа, его тушили 82 спасателя.
Также склад горел в Астане 9 мая - с места пожара были спасены двое рабочих, которые после осмотра врачей от госпитализации отказались.
Днем ранее, в четверг, 8 мая, в Астане случился крупный пожар - загорелся торговый бутик. Посетителей эвакуировали.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, ранее крупный пожар случился в Алматы - здесь загорелись дом, баня и шиномонтажная. Горожане делились в соцсетях кадрами, на которых видно объятую огнем территорию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2245386-pozhar-proizoshel-v-almatinskom-zhk-est-postradavshaya-video/