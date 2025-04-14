Квартира загорелась в 21-этажном доме в Алматы

В Алматы загорелась квартира в 21-этажном жилом комплексе в Бостандыкском районе Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

"14 апреля в 11:02 силы и средства ДЧС города Алматы, направленные по повышенному рангу по адресу, пр. Гагарина, 133Б, оперативно ликвидировали горение домашних вещей на балконе квартиры 14-го этажа на площади предварительно 5 м²", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что пожар ликвидировали в 11:20. Пострадавших в происшествии нет.

"Необходимо отметить слаженные действия охранной службы, которая до прибытия пожарных расчетов ввела ствол от внутреннего пожарного крана. Следует отметить, что препятствия пожарной технике составили узкие улочки, заставленные частными автомобилями", - рассказали в Департаменте.