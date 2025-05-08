Рынок загорелся в Астане: посетителей эвакуируют (видео)

В Астане в четверг, 8 мая, случился крупный пожар - загорелся торговый бутик. Посетителей эвакуируют, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в эти минуты столичные огнеборцы тушат возгорание бутика в районе Сарыарка.

"На месте силы и средства работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуируют посетителей. К этому часу информации о пострадавших нет.

Между тем пользователи соцсетей пишут, что пожар случился на рынке "Шапагат". Telegram-канал Astanovka98 публикуют видеоролик, на котором видно, как над торговым домом "Шапагат" поднимается густой дым.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее крупный пожар случился в Алматы - здесь загорелись дом, баня и шиномонтажная. Горожане делились в соцсетях кадрами, на которых видно объятую огнем территорию.