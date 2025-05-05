Дом, баня и шиномонтажная горели в Алматы: объятую огнем территорию сняли на видео

В южной столице в ночь на воскресенье случился крупный пожар - огонь охватил дом, баню и шиномонтажную. ЧП обошлось без жертв, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty. На видео можно разглядеть охваченную огнем территорию.

В комментариях к публикации пресс-служба Департамента по ЧС Алматы сообщила подробности произошедшего.

По данным ведомства, в ночь на 4 мая в 02:54 в Ауэзовском районе загорелась хозяйственная постройка.

"Огонь успел перекинуться частично на прихожую часть дома, баню и шиномонтажную", - рассказали в департаменте.

Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

"Принятыми оперативными мерами пожар ликвидирован в 03:50. Пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее в Алматы горел магазин, пристроенный к трехэтажному зданию. Огонь едва не перекинулся на гостиницу и банк. Но ЧП обошлось без жертв.

А до этого в южной столице случился еще один крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов на шоссе Северное кольцо.