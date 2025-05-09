Рабочих спасли при пожаре на складе в Астане (видео)
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Сегодня ночью в районе Байконур в Астане произошел пожар в складском помещении, спасены двое рабочих, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"Сегодня ночью произошел пожар в складском помещении в районе Байконур. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на большие территории и соседние здания. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания", - отмечается в сообщении ведомства.
С места пожара спасены двое рабочих, которые после осмотра врачей от госпитализации отказались.
Позже пожар был полностью ликвидирован, площадь и причина устанавливается. По пострадавшим информация не поступала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243322-rabochih-spasli-pri-pozhare-na-sklade-v-astane-video/