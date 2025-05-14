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Казахстанский боец ММА едва не пострадал при пожаре в ресторане Дубая

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Адилет Айтжанов
Адилет Айтжанов. Кадр из видео: instagram.com/upu4uk_show

В одном из ресторанов Дубая произошел пожар в многоэтажном здании, в котором также находился казахстанский боец ММА Адилет Айтжанов. Он опубликовал видео с места происшествия, передает NUR.KZ.

Казахстанский боец ММА и блогер Адилет Айтжанов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на которых опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, что многие в спешке покидают место пожара, а некоторые получили ожоги.

Также Айтжанов запечатлел, как пострадавших несут медики и спасатели. Далее казахстанец рассказал, что сам он не пострадал и поблагодарил подписчиков за поддержку.

По информации Khaleej Times, пожар вспыхнул в жилом здании в районе Аль-Барша. Как сообщили спасатели, инцидент был вызван утечкой газа в ресторане, расположенном в 13-этажном здании Al Zarooni на улице Халим.

По данным портала Vesti.kz, Адилет Айтжанов - это популярный в Казахстане блогер. В апреле 2023 года он дебютировал в ММА. Блогер, которого многие знают по никнейму Упучук, тогда одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Недавно мы писали, что по меньшей мере 22 человека погибли и еще трое получили ранения в результате крупного пожара в одном из ресторанов Китая на северо-востоке Китая.

В этом году, 21 января, случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. К тому моменту было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

Позже стало известно, что погибли по меньшей мере 60 человек.

А 17 марта стало известно, что в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар. По предварительным данным, погибли как минимум 59 человек, более 150 пострадали. По предварительной версии, к возгоранию привело использование пиротехники.

Позже полиция задержала 10 человек в рамках расследования причин пожара в ночном клубе в Северной Македонии, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2244705-kazahstanskiy-boec-mma-edva-ne-postradal-pri-pozhare-v-restorane-dubaya/