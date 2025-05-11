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Двух подростков избили в Атырауской области

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Повреждения на теле подростка
Повреждения на теле. Скриншот из видео: Instagram-аккаунт @rustembayaziev

В селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Сначала блогер Рустем Баязиев на своей странице в Instagram сообщил об избиении одного подростка – учащегося восьмого класса. По всей видимости, к блогеру обратились близкие пострадавшего. Они сообщили, что нападавшими также были школьники. В качестве доказательств избиения было опубликовано видео, на котором видны повреждения на теле подростка.

За разъяснением ситуации корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции Атырауского района. Выяснилось, что пострадавших оказалось двое.

"Все подозреваемые в умышленном причинении телесных повреждений двум подросткам в селе Еркинкала Атырауской области установлены и доставлены в отдел полиции. В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей.

Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В полиции добавили также, что несовершеннолетних поставят на учет в органы внутренних дел, а материалы в их отношении будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, ранее в Сети распространяется видео, на котором несколько несовершеннолетних нападают и наносят удары другому мальчику.

В марте избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть.

Также подростка жестоко избили в Актау. По словам его матери, инцидент произошел 24 февраля в районе одной из школ. Сына выманили во двор трое несовершеннолетних и напали.

А в Талдыкоргане по делу в избиении парня подозреваемым проходит 17-летний подросток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243844-dvuh-podrostkov-izbili-v-atyrauskoy-oblasti/