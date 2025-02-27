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17-летнего подростка задержали по делу об избиении парня в Талдыкоргане

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Мужчина замахивается кулаком
Мужчина замахивается кулаком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация, что в Талдыкоргане избили парня, после нападения он в тяжелом состоянии. В полиции сообщили, что по делу подозреваемым проходит 17-летний подросток, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Сообщается, что ночью толпа парней избила молодого человека и нанесла ему несколько ножевых ранений. Пострадавший находится в больнице, его состояние стабильно тяжелое", - написал автор поста.

Полиция области Жетiсу по этой публикации сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений.

"В совершении преступления подозревается 17-летний подросток, который был задержан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также профилактические меры. Несовершеннолетний поставлен на специализированный учет, а в отдел образования направлено соответствующее представление.

По завершении расследования родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка", - информируют правоохранители.

Следствие продолжается.

"За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Призываем быть ответственными за свои поступки. Помните: одно неверное решение может привести к серьезным последствиям, которые повлияют на всю вашу жизнь", - отмечают в полиции области Жетiсу.

Напомним, ранее произошел другой резонансный случай с участием несовершеннолетних. 24 февраля в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

На заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних по этому инциденту рекомендовали лишить родительских прав трех родителей и права опекунства на двоих детей, а участников избиения направить в спецшколу.

Сегодня аким области Абай Берик Уали провел совещание по данному инциденту. Он поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

Позже в управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - уволен директор школы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224278-17-letnego-podrostka-zaderzhali-po-delu-ob-izbienii-parnya-v-taldykorgane/