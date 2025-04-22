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Избиение 7-летнего мальчика толпой несовершеннолетних попало на видео в Павлодаре

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Мальчик закрывает лицо руками
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: Ralf Geithe / Getty Images

В Сети распространяется видео, на котором несколько несовершеннолетних нападают и наносят удары другому мальчику. На видео отреагировали в Департаменте полиции Павлодарской области, передает NUR.KZ.

Видео с участием несовершеннолетних опубликовано в Instagram-паблике semia_i_deti_pavlodar. Под постом отмечается, что видео прислала мама 7-летнего избитого мальчика. По словам женщины, ребенка сначала избили в подъезде, потом вывели на поле, где продолжили действия.

В Департаменте полиции Павлодарской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что все участники инцидента установлены.

"Все участники инцидента установлены. Несовершеннолетние вместе с законными представителями доставлены в полицию.За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города Павлодара внесено представление. Дети поставлены на учет", - говорится в ответе полиции.

На днях мы писали о случае, когда в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11 класса. Сообщалось, что инцидент произошел в частном жилом массиве рядом с домом пострадавшего. При этом причиной конфликта якобы послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный ВУЗ на грант. В ходе случившегося пострадал и его отец, который заступился за сына.

Школьник получил различные травмы, включая перелом. В ДП Мангистауской области заявили, что все участники конфликта установлены. Несовершеннолетних доставили в полицию вместе с родителями. По данному факту возбуждено уголовное дело.

До этого нападение подростков на девочку попало на видео в Алматы. Сообщается, что пострадавшую госпитализировали с переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами. Полиция начала проверку.

Также в соцсетях распространилось видео, снятое в колледже Каратальского района области Жетісу. На нем конфликт заканчивается применением физической силы. На кадрах можно увидеть, как один из студентов колледжа на видео наносит удар своей сверстнице.

В полиции тогда сообщили, что установлены все участники инцидента и с несовершеннолетними проводится профилактическая работа. Законный представитель виновного будет привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мы также писали об избиении девочки в Семее. Сообщалось, что участницы инцидента были установлены и подростков вместе с родителями доставили в отдел полиции.

Сообщалось также о "разборках" среди подростков в Астане. По словам автора видео, которое появилось в Сети, школьники были вооружены. Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратил хулиганские действия. Участники были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238288-izbienie-7-letnego-malchika-tolpoy-nesovershennoletnih-popalo-na-video-v-pavlodare/