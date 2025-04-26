Дамбу в селе СКО укрепляют в круглосуточном режиме (фото, видео)

В селе Тепличное Кызылжарского района продолжаются работы по укреплению дамбы в круглосуточном, усиленном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В селе Тепличное Кызылжарского района продолжаются работы по укреплению дамбы в круглосуточном, усиленном режиме. Работы не прекращаются и в ночное время. Все мероприятия направлены на минимизацию рисков и обеспечение безопасности населения.

Осуществляется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Ситуация находится на контроле МЧС", - отмечается в сообщении ведомства.

Накануне жителей села Тепличное Кызылжарского района эвакуировали для обеспечения безопасности их жизни.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов высказался о ситуации, которую он держит на контроле.

"В селе Тепличное проводятся превентивные меры по укреплению защитного вала для обеспечения безопасности населенного пункта. Работы не прекращались даже ночью. Задействовано свыше 900 человек - это сотрудники МЧС, МВД, Национальной гвардии, предприятий, организаций, а также представители местных исполнительных органов", - написал глава региона.

Ранее стало известно, что в СКО на опасных участках в зоне паводка установили посты полицейских и спасателей. На месте дежурят около 100 сотрудников. В частности, пост появился возле дамбы у пригородного села Тепличного.

О самой мощной волне паводков гидрологи предупредили жителей СКО. Она несет поток, который наслоится на вторую волну. Специалисты отмечают, что в этом году повышение уровня воды получилось растянутым по времени.