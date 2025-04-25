Жителей села близ Петропавловска эвакуируют

Жителей села Тепличное Кызылжарского района сегодня эвакуируют для обеспечения безопасности их жизни. Дамбу в населенном пункте продолжают укреплять, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат СКО.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона, эвакуация проводится с 15.00 до 18.00 сегодня, 25 апреля.

"Для тех, кто нуждается в помощи для перевозки, будет организован подвоз людей и скорая помощь. По вопросам можно обратится по номеру 8 715 382 12 01", - отметили в акимате.

Работы в селе Тепличное. Фото: t.me/skoakimdik

Для временного размещения людей заранее подготовлены эвакуационные пункты на базе средней школы №2 в селе Бесколь и общежития на улице Жумабаева, 142 в Петропавловске.

На месте работают сотрудники ЧС, местные исполнительные органы и другие экстренные службы. Работы по укреплению дамбы в селе Тепличное продолжаются.

"Убедительно просим сохранять спокойствие и строго следовать указаниям оперативных служб", - обратились к гражданам в акимате.

Работы по укреплению дамбы в селе Тепличное. Фото: t.me/skoakimdik

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов высказался о ситуации, которую он держит на контроле.

"В селе Тепличное проводятся превентивные меры по укреплению защитного вала для обеспечения безопасности населенного пункта. Работы не прекращались даже ночью. Задействовано свыше 900 человек - это сотрудники МЧС, МВД, Национальной гвардии, предприятий, организаций, а также представители местных исполнительных органов", - написал глава региона.

Ранее стало известно, что в СКО на опасных участках в зоне паводка установили посты полицейских и спасателей. На месте дежурят около 100 сотрудников. В частности, пост появился возле дамбы у пригородного села Тепличного.

О самой мощной волне паводков гидрологи предупредили жителей СКО. Она несет поток, который наслоится на вторую волну. Специалисты отмечают, что в этом году повышение уровня воды получилось растянутым по времени.