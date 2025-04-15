О самой мощной волне паводков предупредили жителей севера Казахстана

Третью волну паводков ждут в Северо-Казахстанской области. Гидрологи предупреждают, что она окажется самой мощной, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, ранее в Петропавловске со страхом ждали вторую волну половодья. На минувшей неделе перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище на реке Есиль начал стремительно снижаться, и стало очевидно: областной центр отделается легким испугом.

Пока вода серьезно затопила только объездную дорогу возле микрорайона Заречный. Жителям приходится добираться домой по альтернативному пути.

Однако, по прогнозам гидрологов, уже через неделю Заречный, а вместе с ним и пригородные села Тепличное и Прибрежное могут оказаться в полной водной блокаде. Виной всему третья волна половодья. Она несет мощный поток, который наслоится на вторую волну

За двое суток перелив на Сергеевском гидроузле вырос больше чем на 20 сантиметров и составляет почти полтора метра.

В Петропавловске третью волну готовятся встретить 20-22 апреля.

"У нас две волны всегда традиционно проходили по Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день мы замечаем, что уже третья волна. Когда вот начали, скажем, просыпаться реки – притоки реки Есиль на территории Акмолинской области, Жабай и Калкутан, было похолодание, поэтому это вызвало. И повышение уровня воды именно растянутым получилось. На сегодня мы видим, что это уже дает нам третью волну", - сообщила директор филиала РГП "Казгидромет" по СКО Кымбат Мергалимова.

Источник: КТК

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок — это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда — таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Напомним, ранее в МЧС Казахстана рассказали и показали, что происходит в затопленных регионах страны.