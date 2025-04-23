Мощное землетрясение в Турции: зафиксировано свыше 50 афтершоков

После мощного землетрясения в Стамбуле обстановка в Турции остается напряженной. По данным сейсмологов, в стране зафиксировано уже более 50 афтершоков, передает NUR.KZ.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра публикуют данные о ситуации в Турции. По данным Центра, после того, как несколько часов назад произошло землетрясение магнитудой 6,2, в регионе зафиксировано большое количество афтершоков.

Так, на момент публикации материала, на сайте была опубликована информация, что произошло уже более 50 афтершоков, причем более 30 из них зафиксированы за последние 1,5 часа.

Последний афтершок был зарегистрирован 15 минут назад. Отметим, что магнитуда афтершоков колеблется от 1,6 до 5.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам.