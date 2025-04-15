"Оперативно не оповестили": Бектенов поручил наказать виновных в лесных пожарах

Премьер-министр страны Олжас Бектенов на заседании кабмина поручил провести расследование по фактам пожара в двух областях Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый алгоритм действий государственных органов. Однако первые в этом году природные пожары в Павлодарской области и в области Абай показали неисполнение данного алгоритма.

Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений оперативно не оповестили МЧС, МВД и Министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области", - заявил глава кабмина.

Бектенов поручил министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний

"В текущем году, согласно прогнозу "Казгидромета", ожидается жаркое и засушливое лето. Это говорит о высоком риске пожаров. Особенно на западе, востоке и юге страны.

Возгорания в степных зонах и лесах уже регистрируются практически каждый день. Поэтому всем службам надо реагировать оперативно и скоординировано", - добавил он.

Также Бектенов поручил МВД принять меры по пресечению пребывания отдыхающих в лесах в период высокой пожарной опасности. По его словам, следует составить графики рейдов и патрулирования и привлекать к ответственности всех нарушителей требований пожарной безопасности. Все организационные вопросы он поручил решить до 10 мая.

Напомним, в начале этого месяца в резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана вновь разгорелся пожар. Позже сообщалось, что к тушению пожара были привлечены 353 человека, около 130 единиц техники и один вертолет. По словам специалистов, стабилизации ситуации также способствовали дожди.

Также в Баянаульском районе Павлодарской области тушили крупный пожар - тогда загорелся сухостой на территории Жасыбайского лесничества. Сообщалось, что тушение пожара осложняли порывистый ветер и высокая сухая растительность, способствующая быстрому распространению огня.

Кроме того, сегодня глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев заявил, что аномально жаркая погода летом этого года может стать причиной лесных пожаров.