Новый пожар разгорелся в "Семей орманы": к тушению привлечены 240 человек

В резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана вновь разгорелся пожар. С огнем борются сотрудники ДЧС двух областей и работники Минэкологии, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, сегодня днем в селе Коянбай Ерназарского сельского округа Бескарагайского района области Абай произошло загорание сухой травы.

"Порывистый ветер до 18 м/с способствовал быстрому распространению огня — степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов РК", - говорится в сообщении.

По поручению министра по ЧС Чингиса Аринова группировка спасателей на месте пожара усилена — для поддержки подразделений "Семей орманы" и оперативной ликвидации огня.

В ведомстве сообщили, что координация работ осуществляется командным центром МЧС, оперативным штабом руководит вице-министр Батырбек Абдышев. К месту пожара незамедлительно выехал председатель Комитета противопожарной службы Ерлан Турегельдиев.

В тушении задействованы силы и средства ДЧС области Абай, Павлодарской области, лесных хозяйств "Семей орманы" и "Иртыш орманы", а также местные исполнительные органы.

"Всего привлечено 240 человек и 96 единиц техники. Ведется аэровизуальный облет с участием начальника ДЧС области Абай Манарбека Шапагатова.

МЧС оказывает всестороннюю помощь Министерству экологии в борьбе с огнем, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара. Обстановка находится под постоянным контролем", - добавили в МЧС.

Напомним, что летом 2023 года произошел пожар в области Абай. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", которых позже посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Сообщалось, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).