Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый пожар разгорелся в "Семей орманы": к тушению привлечены 240 человек

Опубликовано:

Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара
Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара. Иллюстративное фото: instagram.com/glpr.semeyormany

В резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана вновь разгорелся пожар. С огнем борются сотрудники ДЧС двух областей и работники Минэкологии, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, сегодня днем в селе Коянбай Ерназарского сельского округа Бескарагайского района области Абай произошло загорание сухой травы.

"Порывистый ветер до 18 м/с способствовал быстрому распространению огня — степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов РК", - говорится в сообщении.

По поручению министра по ЧС Чингиса Аринова группировка спасателей на месте пожара усилена — для поддержки подразделений "Семей орманы" и оперативной ликвидации огня.

В ведомстве сообщили, что координация работ осуществляется командным центром МЧС, оперативным штабом руководит вице-министр Батырбек Абдышев. К месту пожара незамедлительно выехал председатель Комитета противопожарной службы Ерлан Турегельдиев.

В тушении задействованы силы и средства ДЧС области Абай, Павлодарской области, лесных хозяйств "Семей орманы" и "Иртыш орманы", а также местные исполнительные органы.

"Всего привлечено 240 человек и 96 единиц техники. Ведется аэровизуальный облет с участием начальника ДЧС области Абай Манарбека Шапагатова.

МЧС оказывает всестороннюю помощь Министерству экологии в борьбе с огнем, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара. Обстановка находится под постоянным контролем", - добавили в МЧС.

Напомним, что летом 2023 года произошел пожар в области Абай. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", которых позже посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Сообщалось, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233308-novyy-pozhar-razgorelsya-v-semey-ormany-k-tusheniyu-privlecheny-240-chelovek/