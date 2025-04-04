Лесничество горит в Баянауле: в МЧС сделали заявление (видео)

В Баянаульском районе Павлодарской области тушат крупный пожар - загорелая сухостой на территории Жасыбайского лесничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС 4 апреля.

"На ликвидацию пожара незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, "Казавиалесоохраны" и лесничества. В общей сложности задействованы порядка 85 человек и более 24 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Командном центре МЧС под руководством вице-министра по ЧС Рамиля Камалова продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации пожара.

Тушение пожара осложняется порывистым ветром и высокой сухой растительностью, способствующая быстрому распространению огня.

"Несмотря на это, спасатели продолжают сдерживать пламя и не допускают его распространения в сторону населённых пунктов — угрозы для жителей нет. К месту направлены дополнительные группировки спасателей", - проинформировали в ведомстве.

Ситуация совместными усилиями подразделений МЧС, МЭПР, МИО стабилизирована и находится на особом контроле оперативного штаба МЧС, добавили спасатели.

Позже в МЧС добавили, что благодаря принятым мерам пожар локализован на предварительной площади 60 гектаров.

"Работы по тушению пожара продолжаются", - отметили в ведомстве.

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Отметим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".