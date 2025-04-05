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Пожар в сосновом бору в области Абай удалось локализовать (видео)

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Пожарные тушат лесной пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Природный пожар в Бескарагайском районе области Абай был локализован - сообщили утром в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС также отметили, что ведомство оказывает всестороннюю помощь Министерству экологии в борьбе с огнем, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара. Обстановка находится под постоянным контролем.

В акимате региона ранее отметили, что в ликвидации пожара задействованы департаменты по чрезвычайным ситуациям области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сотрудники организаций "Семей орманы" и "Ертіс орманы", а также местные исполнительные органы.

Для координации действий и контроля за ситуацией на место прибыл аким области Абай Берик Уали. Он провел заседание оперативного штаба. Начальник департамента по ЧС Манарбек Шапагатов и заместитель акима области Димитрий Гариков доложили главе региона текущую информацию о происходящем.

К тушению пожара привлечены 353 человека, около 130 единиц техники и один вертолет. В настоящее время распространение огня остановлено, ситуация стабилизируется. По словам специалистов, этому также способствовали дожди.

Аким области подчеркнул, что до полной ликвидации очагов возгорания ситуация останется под строгим контролем, и дал соответствующие поручения.

"Прежде всего, важны жизнь и безопасность людей. Все ресурсы и техника должны быть максимально задействованы. Сейчас из Усть-Каменогорска и Павлодара направляется дополнительная помощь. Утром лично проведу облет территории на вертолете. Ситуация находится под моим личным контролем", — отметил Берик Уали.

Напомним, накануне в резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана вновь разгорелся пожар.

Отметим, что летом 2023 года произошел пожар в области Абай. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", которых позже посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233344-pozhar-v-sosnovom-boru-v-oblasti-abay-udalos-lokalizovat-video/